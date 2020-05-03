Ухоженные ровные поля, благоустроенные и технически оснащенные объекты, технологическая дисциплина и достойные производственные показатели – визитная карточка филиала.

Хозяйство специализируется на производстве молока и мяса, выращивании зерновых и зернобобовых. Сегодня оно располагает 3614 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 2545 га пашни. Поголовье крупного рогатого скота составляет 2828 голов, в том числе 722 головы дойного стада.

Ставка руководства и специалистов хозяйства на внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности использования земель и максимальную автоматизацию всех производственных процессов оказалась верной. В последние годы «Морозовичи-Агро» демонстрирует постоянную положительную динамику роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции. В 2019 году удалось достичь достойных результатов: намолотили 7012 тонн зерна при урожайности 32,5 ц/га. Во всей выручке хозяйства 69 процентов занимает мясомолочная продукция. По итогам прошлого года от одной коровы получено 6349 кг молока. Чистая прибыль только за январь текущего года составила 47 тысяч рублей, что в 15 раз больше, чем в январе 2019-го.

Во всех начинаниях коллектив поддерживает головное предприятие. Стоит отметить, что именно 2005 год, когда совхоз «Морозовичи» присоединили к Гомельскому химическому заводу, стал для хозяйства переломным. За последние годы значительно укрепилась материальная база хозяйства, его техническая составляющая. Преобразования видны повсюду. В прошлом году отремонтировано административное здание, построено новое весовое хозяйство. На молочно-товарной ферме «Папоротное» идет строительство двух коровников, доильного блока, котельной. Построен и совсем скоро будет введен в эксплуатацию телятник: малыши до трех месяцев будут содержаться буквально в «тепличных» условиях.

Нынешней весной в хозяйстве благополучно завершен сев яровых. Еще день-два – и приступят к севу кукурузы. В этом году порядка тысячи гектаров земель отведено под царицу полей. А строящийся зерноочистительно-сушильный комплекс будет очень кстати. По словам главного инженера предприятия Владимира Громыко, в последние несколько лет значительно увеличился урожай кукурузы. «Ежегодно мы собираем более трех тысяч тонн, а вот перемолоть и высушить его негде. Возим урожай на переработку в Особино. Новый комплекс с пропускной способностью 40 тонн в час позволит не только качественно высушить зерно, но и заложить его на хранение», – отметил главный специалист. Причем в новых резервуарах будет храниться не только зерно кукурузы, но и урожай зерновых. Так что и своим семенным фондом в хозяйстве будут обеспечены в полном объеме.

В филиале «на вооружении» сельхозтехника как отечественного, так и иностранного производства. Парк машин ежегодно обновляется. Только в прошлом году за руль семи новеньких тракторов и одного МАЗа сели местные механизаторы. Вот и сегодня только что полученный автомобиль МАЗ буквально на наших глазах отправился на госрегистрацию в областной центр. В арсенале хозяйства – пропашная сеялка Horsch Maestro, работает на посеве кукурузы уже 3-й год.

Успех филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» кроется не только в неукоснительном соблюдении технологических цепочек, причем как в животноводстве, так и в растениеводстве, но и, в первую очередь, в сплоченном коллективе. А это ни много ни мало 162 человека. На двух молочно-товарных комплексах трудятся более 60 человек, в растениеводстве и механизации – 34. Ежегодно в хозяйство приходят молодые специалисты. Только в этом году на работу прибудут четыре человека. Стоит сказать, что на мехдворе мы увидели и жителей райцентра. Близкое расположение от города, достойные условия труда – все эти факторы способствуют тому, что горожане стремятся работать в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, именно местные жители составляют основу коллектива. Почти столетие назад, в 1929 году, их предки основали первый колхоз «Гром» на территории современного хозяйства. За несколько лет он превратился в показательное хозяйство, буквально гремел по всей округе и уже в 1932 году принял участие в сельскохозяйственной выставке достижений Беларуси.

И в последующие десятилетия более 20 работников – трактористы, доярки и телятницы, комбайнеры, звеньевые – были удостоены правительственных наград за трудовой подвиг. А участник Великой Отечественной войны, бригадир полеводческой бригады Денис Игнатьевич Саплицкий в 1985 году удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Сильна генетическая память: заложенные когда-то предками трудолюбие, настойчивость, ответственность и сегодня сполна проявляются в характере сельчан. Уверены, что эти качества передадутся и молодому поколению, а значит и будущее у филиала «Морозовичи-Агро» оптимистичное и надежное.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец