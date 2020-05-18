Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-востоку до 10 градусов тепла по юго-западу страны, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла.