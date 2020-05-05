Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, днем в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 4-9 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами — плюс 3-5. Днем будет 12-18 градусов тепла.