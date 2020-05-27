Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем — 17-22 градуса тепла.