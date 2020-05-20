Дожди и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 21 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ночью прогнозируется переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Утром и днем облачность увеличится, на большей части территории страны пройдут дожди. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, утром и днем — с порывами до 14 м/с, местами — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля, в отдельных районах будут заморозки до минус 2. Днем — 6-12 градусов тепла, в южных районах — плюс 13-15.