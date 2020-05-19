Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром будет преобладать облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность, в отдельных районах по северо-востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами — 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем — 10-16 градусов тепла.

Белта