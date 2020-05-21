Ненастная погода в Беларуси продлится еще как минимум день.

В пятницу, 22 мая 2020 года, ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер.

По данным интернет-источников, специализирующихся на прогнозах погоды, в целом завтрашний день выдастся облачным.

Во многих регионах страны пройдут дожди, а ночью в некоторых районах выпадет мокрый снег.

Что касается ветра, то он будет дуть с северо-запада и запада. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, при порывах – до 14 м/с.

В ночь с четверга на пятницу столбики термометров зафиксируются в пределах от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов тепла.

Последний рабочий день этой недели в Минске пройдет под знаком дождя. На фоне сплошной облачности термометры в столице покажут от +8 до +10 градусов.

В Бресте осадки не ожидаются. Небо над городом затянут сплошные облака, а воздух прогреется до 9-11 градусов тепла.

Дождь, сплошная облачность и от +6 до + 8 градусов – такая погода 22 мая ждет жителей Витебска.

Практически идентичные условия сложатся и в Гомеле, но в южном городе будет теплей – от +9 до +11 градусов.

Прогноз погоды для Гродно не обещает осадков. Здесь будет сплошная облачность и от +9 до +11 градусов.

Зонты понадобятся завтра жителям Могилева – прольется дождь. Пятница в областном центре выдастся облачной и холодной – всего 6-8 градусов со знаком плюс.

Фото: © Белновости