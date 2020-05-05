Ежегодно 5 мая в нашей стране проводится Всемирный день гигиены рук. В нынешнем году в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции эта тема весьма актуальна, ведь руки являются одним из главных способов взаимодействия с окружающей средой.

Всемирная организация здравоохранения дает рекомендации по снижению риска COVID-19. Прежде всего необходимо избегать контакта с людьми с симптомами острой респираторной инфекции, а также соблюдать правила мытья рук. На самом деле содержать руки в чистоте довольно просто, сложнее всего – не забывать делать это. Дезинфицирующие лосьоны и гели с содержанием спирта эффективны в уничтожении бактерий и вирусов, но они действуют наилучшим образом при удалении невидимой грязи. Видимая грязь должна смываться только водой с мылом.

Алгоритм мытья рук. Обработка рук должна осуществляться от 30 секунд до минуты: смочите руки водой; чтобы намылить руки, используйте жидкое или кусковое мыло; потрите одну ладонь о другую, тыльные стороны ладоней и между пальцами, сплетая их; потрите ладонью ладонь, после сложите руки в замок и подвигайте ими так, чтобы тщательно потереть пальцы; как следует потрите большие пальцы и кончики пальцев о другую ладонь; сполосните руки и вытрите их одноразовым бумажным полотенцем и им же закройте кран (при этом старайтесь избегать сушилок для рук).

Для мытья рук желательно выбирать жидкое мыло или бесконтактные диспенсеры для него, так как твердое кусковое мыло, если не хранится в сухой мыльнице, становится рассадником инфекции. Следует знать, что частое использование антибактериального мыла ослабляет иммунные силы организма, а это приводит к возрастанию заболеваний. Поэтому им рекомендуется пользоваться после посещения мест массового пребывания людей и после контакта с больными.

Если нет возможности вымыть руки с мылом, используйте антисептик. Это обеззараживающее средство для наружного применения, используемое для соблюдения элементарных правил гигиены в местах, где нет доступа к воде и мылу. Он выпускается в форме жидкого раствора, геля и пены и может иметь разнообразный состав, обеспечивающий определенный уровень эффективности. Чаще всего активным компонентом выступает спирт, но есть и другие действующие вещества.

Основные условия, когда обеззараживающее средство помогает предотвратить COVID-19.

1. Наличие в составе спирта высокой концентрации. Именно спиртосодержащие растворы оказывают устойчивый вирулицидный эффект. Но при этом количество спирта в общем объеме должно достигать 60% и более. Поэтому антисептики с более низкой концентрацией считаются бесполезными.

2. Достаточный объем используемого средства и длительность однократной обработки. Важен не только состав и концентрация активного вещества, но и длительность воздействия. Спирт при распределении по поверхности кожи быстро испаряется (10-15 секунд), а недостаточное количество активного компонента не обеспечит желаемый результат обеззараживания. Поэтому необходимо увеличить объем используемого средства до 3-5 мл в зависимости от формы выпуска.

3. Чистота поверхности кожи. Средства для дезинфекции, содержащие спирты, не сработают на сто процентов, если кожа будет грязной. Наибольшую эффективность можно получить при сочетании мытья рук мылом и обработки обеззараживающими растворами.

4. Правильное использование. Средство необходимо нанести на ладонь и сразу его втереть. Нужно обработать всю поверхность кистей, уделяя особое внимание участкам между пальцами и под ногтями. Если антисептик впитался раньше, чем за 15 секунд, нужно взять еще немного средства, чтобы суммарно время обработки было не менее 30 секунд. Через несколько минут можно использовать увлажняющий крем, а смывать водой не рекомендуется.

Обрабатывать руки антисептиком необходимо после контакта с больным человеком, перед и после надевания защитной маски, а также после посещения мест массового пользования. Антисептической обработке следует чаще подвергать вещи общего пользования. К самым «грязным» предметам, на которых накапливаются опасные бактерии, относятся деньги, ключи, мобильные телефоны, дверные ручки, поручни на лестнице и в транспорте. Важно ответственно отнестись к вопросу дезинфекции, когда вы ухаживаете за больным человеком. Обязательно дезинфицируйте руки перед тем, как заниматься приготовлением пищи, а также до ее приема.

Помните: забота о своем здоровье – это ответственность каждого человека.

5 мая на базе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья будут работать «прямые линии»:

– с 8.00 до 17.00 (ежедневно) по телефону 8 (0232) 75-56-99 – «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции;

– с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-57-24 – врачи-валеологи отдела общественного здоровья.

Подготовила Ольга МАРЦЕЛЕВА