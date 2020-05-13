История выздоровления.

Ирина Ганнова вылечилась от коронавируса, а теперь помогает бороться за жизнь своим пациентам.

Больше трех недель терапевт Буда-Кошелевской центральной районной больницы Ирина Ганнова провела на больничном. Лечилась от коронавируса дома, под надзором врачей-коллег. 8 мая приступила к работе. О том, как она перенесла заболевание и что помогло ей победить болезнь в нашем интервью.

— Ирина Владимировна, как вы поняли, что заболели?

— Я работала с инфекционными больными. В какой-то момент почувствовала недомогание: появились ломота в теле, боль в глазах и сухость в носоглотке, поднялась температура до 38 градусов. Позже наступила потеря обоняния и вкуса. Взяли на тест на COVID-19 – он дал положительный результат.

— Ирина Владимировна, можно откровенный вопрос? Если не хотите, не отвечайте. Вам было страшно?

— От чего же не ответить? Я, как врач, понимала, что это так или иначе произойдет. Ведь у этого вируса слишком высокая контагиозность: он очень легко передается, а у нас нет никакого иммунитета. Но, скажу честно, да, как и всякому человеку, мне было страшно. Мы – врачи, а не боги. Но страх пришел именно тогда, когда заболела и ушла на больничный. Знаете, пока работала, было не до этого. Работа – лучшее лекарство от страха и дурных мыслей.

— Как справились с эмоциями? Что советуете теперь своим пациентам?

— Пожалеть себя первые час-два, а потом взять себя в руки и понять, что это не конец. Придется лечиться столько, сколько нужно. Ведь у каждого человека это заболевание протекает по-разному и длительность зависит не только от профессионализма медиков, но и состояния имунной системы, а также от общего настроя. Главное — не падать духом, настроиться на позитив. Болезнь не победить без квалифицированной медицинской помощи. Это факт. Но сила духа играет огромную роль. Мне повезло: я постоянно ощущала огромную поддержку со стороны мужа, родных, друзей и, конечно, коллег. К тому же, я перенесла коронавирус относительно легко, без пневмонии.

— Вы – терапевт, лечились дома. Признайтесь, может и лечение себе сами прописывали?

— Нет, что вы (смеется). Я целиком и полностью доверилась своим коллегам. В точности исполняла все предписания. Я была очень дисциплинированным пациентом, не спорила и не лезла со своими советами.

— Как вас лечили?

— Пила противовирусные, жаропонижающие, антибиотики и поливитамины. Соблюдала строгий постельный режим. На сегодняшний день я здорова, тесты показали отрицательный результат. Правда, сухой кашель пока еще остался.

— Вы чувствуете себя защищенной? Не боитесь заразиться повторно?

— Коронавирус — заболевание новое, малоизученное, но логически, у переболевшего человека должен сформироваться иммунитет к коронавирусу. Однако это не повод расслабляться. На работе мы обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, я работаю обязательно в ПЧК. Вне работы также обязательно соблюдаю меры социального дистанцирования, ношу маску в общественных местах. И так каждый день, потому что уважаю других людей. И очень обидно, когда видишь рядом людей без средств защиты, игнорирующих жизненно важные правила. В этот непростой период личная ответственность каждого человека должна быть повышена. С болезнями, особенно серьезными, шутить нельзя.

— Как проходит ваш рабочий день?

— Как обычно, только в противочумном костюме. Каждое утро подвожу итог прошедших суток, обсуждаю в случае необходимости с коллегами, как действовать с тем или иным пациентом. Делаю обход, изучаю анализы больных, уточняю их самочувствие и жалобы, даю рекомендации. Стараюсь уделить максимум внимания каждому. Об эпидемическом спаде говорить еще, конечно, рано. Но и критической ситуацию назвать нельзя.

— Доплаты, полагающиеся по указу «О материальном стимулировании работников здравоохранения», который подписал глава государства 16 апреля, получили?

— Да, получила. Все мои коллеги, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили надбавки. У каждого размер выплат отличается, поскольку все зависит от количества часов, но в целом те надбавки, которые обещали, мы получили. Приятно, что нашу работу видят, замечают и ценят.

— Спасибо за интервью. И огромное спасибо за вашу работу!