Беларусь получила сегодня партию экспресс-тестов на коронавирус. Минздрав показал, как они выглядят, и объяснил, для чего они используются.

«Дело в том, что в организме человека после инфицирования COVID-19 вырабатываются специфические антитела. Для определения антител к COVID-19 в сыворотке крови используется несколько методов клинической лабораторной диагностики. Основные из них – методы иммунохроматографии с использованием коллоидного золота, иммуноферментный анализ (ELISA), метод иммунохемилюминисценции и другие», – отметили в Минздраве.

Эксперты подчеркнули, что очень важно правильно провести тест.



«Исследования на IgM/IgG к COVID-19 могут проводиться в сыворотке, полученной из образца крови пациента. Но, нужно правильно провести тест! Тест нужно брать в нескольких случаях: у пациента с неблагоприятным эпидемиологическим анамнезом или острыми клиническими проявлениями заболевания, а также у медицинских работников, которые вступают в непосредственный контакт с пациентами, у которых выявлен COVID-19. При этом, специалисты считают, что исследования на IgM/IgG необходимо проводить дополнительно к респираторным тестам ПЦР-исследований», – пояснили в Минздраве.

По словам специалистов, IgM/IgG подходит для диагностики «подозрительных» пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования.

Кроме того, IgM/IgG применяют и в процессе наблюдения за течением болезни, так как показатель IgM может определяться после десяти дней от начала клинических проявлений (по некоторым данным 3-5 дней), а IgG после 12 дней от начала появления симптомов. «Процесс сопровождается постепенным снижением вирусной нагрузки с увеличением уровней сывороточных антител. Характерной особенностью является то, что положительный результат теста на IgM/IgG к COVID-19 в фазе выздоровления примерно в 4 раза выше, чем в острой фазе заболевания», – добавили в Минздраве.

ont.by