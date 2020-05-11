Ежедневно правоохранители проверяют исполнение гражданами режима самоизоляции. В одном из таких рейдов побывал представитель «Авангарда».

Самоизоляция – ответственность каждого, кто находится в группе риска и может быть распространителем COVID-19. Главная цель самоизоляции – не допустить распространения коронавируса, обезопасить и сохранить здоровье как можно большего количества людей. Граждане подписывают документ, в котором обязуются не покидать дом без веской причины. Максимальный срок – 14 дней. Все требования регулируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года №208 «О введении ограничительного мероприятия». В документе прописано, кто и сколько должен находиться в самоизоляции, а также что грозит за несоблюдение требований. К слову, нарушитель может получить весьма солидный штраф до 50 базовых величин.

О своем визите специалисты (милиционеры и медики) заранее не сообщают. Приходят по адресу или же звонят на домашний телефон, где должен находиться потенциальный больной. Задача специалистов – оценить, как соблюдается режим самоизоляции.

Как показал рейд, граждане серьезно подходят к своему здоровью и режим самоизоляции не нарушают.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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