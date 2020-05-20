«Я всегда с тобой» – эти заветные слова супруги каждый день говорят друг другу.

Как один миг пролетело полвека совместной жизни для семейной четы Владимира и Зинаиды Яночкиных из Зеленого Дуба Морозовичского сельсовета. 4 мая наши герои отметили золотую свадьбу.

Добродушные, открытые для общения, пунктуальные (уже ждали строго в условленное время) и с первых минут создающие впечатление единого целого Яночкины встретили нас у своего подворья. Где-то в унисон, где-то по очереди, но с особым трепетом и нежностью поведали супруги о своей семье.

Зинаида Васильевна родилась здесь, в Зеленом Дубе, Владимир Владимирович – в Кривске, но познакомились в Гомеле, на танцах. Глянули друг на друга и поняли: это на всю жизнь. Почти год встречались. Несмотря на мамин совет не торопиться, свадьба была назначена. Но без приключений не обошлось, как бы проверяя молодых на прочность чувств. Когда ехали в Гомель за свадебным нарядом, опаздывали на поезд, решили вскочить на ходу – и на торжестве в тон свадебному платью на ноге невесты красовалась гипсовая повязка.

Сыграли свадьбу, как и положено. Свадебное застолье организовали и в Кривске, и в Зеленом Дубе. Обосновались молодожены в областном центре. С разницей в полтора года родились дочери Жанна и Светлана.

Зинаида Васильевна по профессии повар, закончила профессиональное училище №17. У Владимира Владимировича за плечами училище и техникум. Всю профессиональную жизнь он связал с железной дорогой: работал в вагонном депо, 28 лет трудился мастером на вагоноремонтном заводе. Отец главы семьи – фронтовик, прошел всю войну. Для нашего героя – непререкаемый авторитет. С четырнадцати лет Володя с отцом работал помощником на комбайне. Знает цену хлеба с детства. К тому же отец научил сына всем премудростям механики.

Дочери – медики по призванию и по велению души. Подарили супругам пять внуков. «Девочек никогда не делили, они дружат, всегда общаются. Отмечают все праздники вместе. Дети и внуки никогда не забывают, приезжают, звонят», – поведали Яночкины.

13 лет назад супруги, уже находясь на заслуженном отдыхе, вернулись в Зеленый Дуб: сначала в родительский дом, а потом приобрели свой. Сперва думали под дачу, но проживают здесь круглый год. На вопрос о том, в чем секрет семейного счастья, говорят: «50 лет – это целая жизнь. У нас много общего. Если отсутствовала дома, знала, что дочери всегда будут накормлены, присмотрены. Муж учил дочерей точным наукам, занимался с ними, читал. Мы никогда не делили телевизор: любим смотреть новости, а потом обсудить, где-то поспорить».

– Самое главное в нашей семье – любить и уважать друг друга. Как говорила моя бабушка, мудрая женщина, не лезть к мужу на рожон, уступать друг другу. И уметь всегда просить прощения, а это, как известно, нелегко. У нас у каждого своя территория: я не сую нос в дела мужа, а он не вмешивается в мои. В семьях наших родителей никогда не ругались при детях. У них мы брали только хорошее. Неслучайно и они прожили долгую счастливую семейную жизнь, – делится простыми истинами семейного счастья Зинаида Васильевна.

А на извечный вопрос, что для вас значит любовь, ответили: «Это чувство по жизни видоизменяется, трансформируется, с каждым годом становится нежнее и трепетнее».

На протяжении жизни супругов объединяют и легкость характера, и оптимизм. «Мы оба с юмором, – смеются. – Загадали для себя дожить до 80-ти лет». «Мне – 70», – говорит Владимир Владимирович. «А я еще молодая – мне только 69», – озорно подхватывает Зинаида Васильевна.

В завершение нашей встречи поинтересовалась у Яночкиных о планах на будущее. «Там вскопать огород, тут посадить цветы, виноградник, пересадить вишни, низкорослые яблоньки. Одним словом, будем облагораживать свое подворье и ждать в гости внуков и детей», – не сговариваясь, ответили супруги.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец