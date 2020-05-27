Многие хозяйки рано или поздно задаются вопросом, как приготовить домашний майонез, без консервантов и других химических составляющих. Соус, приготовленный по представленному ниже рецепту, получается довольно густым и обладает нежным сливочным вкусом.
Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 150 мл молока любой жирности;
- 300 мл растительного масла;
- 2–3 чайные ложки горчицы;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- половина чайной ложки соли.
Как приготовить:
В высокую и узкую ёмкость влейте 150 мл молока и 300 мл растительного масла. Получившуюся смесь взбивайте погружным блендером на протяжении нескольких секунд. В результате у вас должна образоваться густая масса. В неё добавьте горчицу, лимонный сок, а также соль. Образовавшуюся массу взбейте до однородной консистенции.