Недаром говорят: «Пришел май — под кустом рай». Ярко, солнечно, празднично все вокруг. Луга покрылись травами, украсились первыми цветами, а как легок и сквозист пока еще робко зеленеющий полог лесов.

Существуют и определенные запреты для этого дня:

стричь волосы и ногти младенцу;

прокалывать уши – иначе слух потеряете;

объявлять помолвку – брак быстро распадется.

приметы и поверья: