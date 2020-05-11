Недаром говорят: «Пришел май — под кустом рай». Ярко, солнечно, празднично все вокруг. Луга покрылись травами, украсились первыми цветами, а как легок и сквозист пока еще робко зеленеющий полог лесов.

Существуют и определенные запреты для этого дня:

  • стричь волосы и ногти младенцу;
  • прокалывать уши – иначе слух потеряете;
  • объявлять помолвку – брак быстро распадется.

приметы и поверья:

  1. Теплый ветер на Евсея обещает весеннюю благодать.
  2. Рябина зацвела – к урожаю овса.
  3. Теплая звездная ночь сулит урожайный год.
  4. Много сока на березе – летом будут часто идти дожди.
  5. Ясный восход солнца – к теплому и солнечному лету.
  6. Если этот день туманный и дождливый, то знахари в обетные ладанки собирают с полудня теплый ветер.
  7. Сны с 10 на 11 мая могут сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит более ждать их исполнения. Сновидение, увиденное днем 11 мая, не исполнится.