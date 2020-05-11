Недаром говорят: «Пришел май — под кустом рай». Ярко, солнечно, празднично все вокруг. Луга покрылись травами, украсились первыми цветами, а как легок и сквозист пока еще робко зеленеющий полог лесов.
Существуют и определенные запреты для этого дня:
- стричь волосы и ногти младенцу;
- прокалывать уши – иначе слух потеряете;
- объявлять помолвку – брак быстро распадется.
приметы и поверья:
- Теплый ветер на Евсея обещает весеннюю благодать.
- Рябина зацвела – к урожаю овса.
- Теплая звездная ночь сулит урожайный год.
- Много сока на березе – летом будут часто идти дожди.
- Ясный восход солнца – к теплому и солнечному лету.
- Если этот день туманный и дождливый, то знахари в обетные ладанки собирают с полудня теплый ветер.
- Сны с 10 на 11 мая могут сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит более ждать их исполнения. Сновидение, увиденное днем 11 мая, не исполнится.