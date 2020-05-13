В день Якова Теплого наблюдали за восходом солнца и вечерним небом. По приметам на 13 мая судили о том, каким будет лето.

Приметы и поверья:

  • Звездная тихая ночь и теплый вечер – лето будет погожим и урожайным.
  • Если сегодня восход ясный – лето будет солнечное, если по утру на дворе пасмурно – то дождливое.
  • Теплый тихий вечер сулит плодородное лето.
  • Теплая влажная погода – урожай хлеба удастся на славу.
  • Звезды прячутся – жди дождя.
  • Месяц без дождя ощербился – в мае осадков не дождешься.
  • Поплыли тучи, и небо нахмурилось, но одуванчики при этом открыты – дождика не будет.
  • Небо затянуло тучами, и загремел гром, но пчелки не спрятались, а, наоборот, спокойно летают – дождь не прольется.