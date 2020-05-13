В день Якова Теплого наблюдали за восходом солнца и вечерним небом. По приметам на 13 мая судили о том, каким будет лето.
Приметы и поверья:
- Звездная тихая ночь и теплый вечер – лето будет погожим и урожайным.
- Если сегодня восход ясный – лето будет солнечное, если по утру на дворе пасмурно – то дождливое.
- Теплый тихий вечер сулит плодородное лето.
- Теплая влажная погода – урожай хлеба удастся на славу.
- Звезды прячутся – жди дождя.
- Месяц без дождя ощербился – в мае осадков не дождешься.
- Поплыли тучи, и небо нахмурилось, но одуванчики при этом открыты – дождика не будет.
- Небо затянуло тучами, и загремел гром, но пчелки не спрятались, а, наоборот, спокойно летают – дождь не прольется.