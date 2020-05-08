К этому времени заметно теплеет, устанавливается настоящая весна. Порой днем до того пригревает солнышко, что создается впечатление, что наступило лето.

Почти все народные приметы гласят, что запрещается в этот день проводить влажную уборку в жилище, в противном случае можно из дома вымести достаток и благополучие. Отметим, что пылесосить и подметать в этот день — не запрещено, а скорее, наоборот, убранный в этот день мусор помогает очистить дом от темной энергетики и злых духов.

Народные приметы:

Солнечные лучи в этот день застал – это к счастью.

Дождь пошел – жди хороший урожай ржи.

Птицы сели на конопляник – будет хороший урожай конопли.

Кукушка в этот день голос подала – не жди больше заморозков.

Погода ясная – лето жарким будет.

Птицы начали петь во время дождя – скоро будет теплая погода, которая не меняется в течение недели.

Рыба плескается в водоеме – пора отправляться на рыбалку.

Грозовые облака застал – это к проливным дождям в летний сезон.

Стая птиц пролетает над зерновыми – жди урожай зерновых грядущим летом.

Атмосферное давление вначале меняется незначительно, а затем вниз падает – жди перемены погоды.

Соловей петь начал – жди понижения уровня воды в реках.

Дождь в семь часов утра – будет ясно ближе к обеду.

Частные и холодные дожди идут – меда больше не будет.

Птицы начали строить гнезда на соседних соснах – это к добру.

С этого дня начинаются теплые дожди.

Если утром появились кучевые облака, а к вечеру – слоистые, стоит ожидать дождя с грозой.

Яблони еще не зацвели, урожая не будет.

Радуга ярче – осадки чаще.

Соловей петь начал – уровень воды в реках будет аномально низкий.

Увидел кролика в этот день – удачи не жди.

Полная луна в это время – это к магической ночи, которая знаменуется лечением болезней.

Если в этот день отправится на охоту, добра не стоит ждать, ведь звери могут разозлиться и мстить охотникам. Проще говоря – домой не вернетесь.