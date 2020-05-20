Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX привезли на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида). На 27 мая назначен его пилотируемый запуск к Международной космической станции. Об этом сообщила в своем Twitter SpaceX.

Старт корабля намечен на 27 мая в 16:33 по времени Восточного побережья США, а стыковка с МКС — на 28 мая. Это будет первый пилотируемый полет американского корабля, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен. Они приедут из Хьюстона на космодром 20 мая.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами».

Белта