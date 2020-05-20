С каждым годом растет количество велосипедов, к сожалению, вместе с этим растет и криминальный интерес к этому средству передвижения. Велосипед — весьма ценное и, при этом, зачастую небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью и пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Для велосипедиста потеря двухколесного друга — событие неприятное и обидное, и дело не обязательно в его цене.

На начало мая текущего года в области совершено 107 преступлений связанных с хищением велосипедов. Причем воруют везде: от магазинов, до подвалов.

На сегодняшний день процент раскрытия подобных преступлений составляет 31,5%. Причем сотрудники милиции не прекращают работать по совершенным кражам велосипедов и спустя время. В 2019 году на территории Буда-Кошелевского района было совершено 9 фактов хищений велосипедов по пяти факта лица привлечены к уголовной ответственности, в 7 случаях велосипеды похищались из подъездов многоэтажных домов, где были оставлены владельцами без принятия мер направленных на сохранения имущества. В текущем году уже совершено 3 преступления связанные с хищениями велосипедов.

Как пояснил начальник РОВД Виталий Юрьевич Подзерун, одной из причин, способствующей совершению данных преступлений является пренебрежение мер безопасности по отношению к имуществу владельцев указанных транспортных средств. С наступлением весенне-летнего периода позвольте дать несколько советов, чтобы беда проходила стороной:

Не оставляйте без присмотра велосипеды: Не рассказывайте посторонним о своем материальном благополучии и о стоимости своего велосипеда; Не будьте излишне доверчивы при предоставлении своего велосипеда случайным знакомым; Не оставляйте велосипед в легкодоступных местах; Приехав за покупками на велосипеде в торговые точки, пристегивайте их на запорные устройства в местах для хранения велосипедов; В случае появления лиц, которые своим поведением вызывают у Вас подозрения, незамедлительно сообщите о них по телефону «102»;

Необходимо отметить, что в настоящий момент владельцы велосипедов могут поставить своих двухколесных друзей на учёт в ОВД, если обратятся в дежурную часть, или к своему участковому инспектору милиции. Эта процедура является бесплатной.

Данная мера в дальнейшем поможет отыскать и возвратить законному владельцу похищенный велосипед и такие факты не единичные.

Данная мера в дальнейшем поможет отыскать и возвратить законному владельцу похищенный велосипед и такие факты не единичные.

Впрочем, единственной защитой от воров во все времена была и остается осмотрительность и бдительность хозяев имущества.

Начальник ОВД Подзерун В.Ю. напоминает, что за кражу чужого имущества наступает уголовная ответственность по ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража)

— наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

— наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Начальник Буда-Кошелевского РОВД

В.Ю. Подзерун