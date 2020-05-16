Существенное похолодание пришло в республику на текущей неделе, причем во многих районах страны температура по ночам опускается ниже нуля.
Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на субботу из-за заморозков, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
Ощутимое похолодание пришло в республику на текущей неделе. После теплых выходных столбик термометра уверенно пополз вниз, причем по ночам во многих районах он несколько дней подряд опускается ниже нуля. Это становится поводом для опасений синоптиков и объявления штормового предупреждения.
«В ночные и утренние часы 16 мая местами по республике ожидаются заморозки 0..-3°С», — предупредили они.
В субботу погоду в Беларуси в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью в северных районах, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Будет дуть западный умеренный ветер, днем — порывистый, по северу местами — сильный порывистый.
В ночные часы температура воздуха составит +1..+6°С, местами ожидаются заморозки до 0..-3°С. В середине дня в разных частях республики потеплеет до +11..+18°С.