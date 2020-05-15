Международная федерация волейбола (FIVB) допустила старт национальных чемпионатов с 1 июня. Национальные лиги смогут либо завершить прошедший сезон, либо начать сезон-2020/21,сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

Возобновление соревнований возможно только в случае, если это будет признано безопасным в соответствии с распоряжениями местных органов власти. Учитывая решение FIVB отказаться от международных соревнований и разрешить национальным чемпионатам стартовать раньше обычного, национальный клубный сезон-2020/21 должен завершиться не позднее 18 апреля 2021 года. Все финалы континентальных клубных первенств должны пройти не позднее 2 мая 2021 года.

Лига наций в 2021 году начнется 7 или 11 мая и закончится 27 июня. Континентальные чемпионаты пройдут с 19 августа по 19 сентября.

Соревнования в сезоне-2019/20 были остановлены из-за пандемии коронавируса.

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