По данным на 19 мая, в нашей стране зафиксировано 31 тыс. 508 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Количество летальных исходов за минувшие сутки выросло до 175.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно сводке Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 31 тыс. 508 с COVID-19.

Выздоровели и были выписаны в благополучном состоянии 10 тыс. 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего белорусские специалисты с начала эпидемии провели 375 тыс. 076 тестов.

Что касается летальных исходов, то в Беларуси погибли 175 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Параллельно у них имелись другие хронические заболевания.

Днем ранее случаев заражения было 30 тыс. 572, прирост за сутки составил 936. Количество тестов за это время было проведено чуть более 10 тысяч. Число смертей за последние 24 часа увеличилось на 4.

Стоит отметить, что в Беларуси еще ни разу число зараженных за сутки не превысило одной тысячи. Количество выздоровевших составляет примерно 30% от общего числа заражений.

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