Кондиционеры не только помогают в жару и зной, но и могут навредить здоровью. Об их опасностях рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
Первое, чем опасен кондиционер, – под ним можно простыть. Второе – в холодное время года в кондиционере вместе с пылью накапливается большое количество микроорганизмов. Поэтому когда с приходом тепла человек впервые включает устройство, возникает «вентиляторный синдром» – выброс всего, что там накопилось.
Специалист рекомендует перед первым запуском кондиционера весной почистить его и промыть систему фильтров.
Антон Ястребцев
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства»
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства»
«Для этого существуют специальные фирмы и службы, можно вызвать специалиста, который все это сделает. Простые бытовые кондиционеры можно очистить самостоятельно. В хозяйственных магазинах, на специальных сайтах продаются средства для их очистки, в основном, дезинфицирующие. В инструкциях к современным кондиционерам это все сказано. Обязательно нужно промывать все весной, можно в конце сезона, чтобы кондиционер не «настоялся» за зиму. В течение сезона все зависит от кондиционера и от человека, который им пользуется. Аллергикам нужно чистить устройство чаще.»