Кондиционеры не только помогают в жару и зной, но и могут навредить здоровью. Об их опасностях рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Первое, чем опасен кондиционер, – под ним можно простыть. Второе – в холодное время года в кондиционере вместе с пылью накапливается большое количество микроорганизмов. Поэтому когда с приходом тепла человек впервые включает устройство, возникает «вентиляторный синдром» – выброс всего, что там накопилось.

Специалист рекомендует перед первым запуском кондиционера весной почистить его и промыть систему фильтров.