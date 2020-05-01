При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк может потребовать досрочно вернуть кредит. Что именно считается ненадлежащим исполнением обязательств, прописывается в кредитном договоре с банком, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Критерий — это ваш договор с банком. В нем определяются обязательства перед банком, которые нужно исполнять. Если они не исполняются, банк вправе выставить досрочное взыскание», — отметила Ольга Илюкевич.

При этом она обратила внимание, что за незначительные нарушения договора самим банкам невыгодно требовать досрочный возврат кредита. «Исходя из банковской практики, такая мера применяется, когда идут существенные нарушения кредитного договора. В первую очередь это неисполнение в срок обязательств по кредиту, непогашение кредита, неуплата процентов. Иногда это касается непредоставления залога, когда физлицо обязано предоставить по кредитному договору залог в виде обеспечения», — пояснила представитель Нацбанка.

Как сообщалось, с 1 мая вносятся изменения в порядок предоставления и возврата кредитов. В частности, при ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.

Ольга Илюкевич уточнила, что практика досрочного возврата кредита по требованию банка существовала и ранее. Норма, которая вводится с 1 мая, направлена в первую очередь на то, чтобы дать клиенту время на решение вопросов с банком, возможно, по реструктуризации задолженности, рефинансированию кредита или для поиска других источников его погашения.