Больше века назад русские футуристы уже бросали Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности. Вот дошла очередь и до бумажных газет. И уже интернетчики гордо провозглашают: «В новом мире нет места газетам». Все ли, однако, столь однозначно?

В многовековой истории СМИ еще не было случая, чтобы появление нового медиа привело к полному исчезновению какого-либо из традиционных. Но бумажные газеты действительно переживают сейчас трудные времена. Они не обеспечивают той оперативности, которую могут предоставить интернет-ресурсы. Меняются условия существования газеты, и она также должна приспосабливаться, показывая гибкость, подчиняя уникальные возможности мобильной связи сугубо газетным задачам.

А какие у нас задачи? Я говорю, разумеется, о конкретно региональной прессе. Помимо освещения и комментирования событий, происходящих в непосредственной близости от нас, районка выполняет важную консолидирующую функцию. Допустим, газета «Авангард» перестанет существовать. Исчезнет с лица Гомельской области Буда-Кошелевский район? Нет. Но исчезнет один из каналов соединения людей, который помогает осознавать, сохранять и поддерживать себя как общность. Мы продуцируем в людях чувство солидарности, локальной идентичности, хотя прямо к этому и не призываем.

Что будет с «Авангардом» через 5-10 лет? Будет ли он сайтом, сетевым изданием или группой в соцсетях? Сейчас сложно предсказывать: каждый год все меняется. Но на самом деле главное – быть.

С профессиональным праздником, коллеги! Вдохновения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, жизненных и творческих успехов!

С уважением Ирина ПАЛУБЕЦ