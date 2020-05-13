Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днем преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, в ночные часы в северных районах возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северный 4-9 м/с.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 4. Местами, преимущественно по юго-востоку, температура воздуха в ночные часы будет плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.