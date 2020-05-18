На территории Буда-Кошелевского района определены следующие места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь 2020 года:

на расстоянии менее 50 метров от зданий Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, суда Буда-Кошелевского района, прокуратуры Буда-Кошелевского района, отдела внутренних дел райисполкома; на территории учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница».