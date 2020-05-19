Ореховый торт — это беспроигрышное лакомство для праздничного стола. Нежная текстура фундука, миндаля, арахиса или грецкого ореха в сочетании со сладким сливочным кремом и воздушным бисквитом принесет невероятное удовольствие всем, кто попробует этот прекрасный десерт.

Понадобится для теста:

  • 1 ст. сахара;
  • 4 яйца;
  • 240 г орехов грецких;
  • 12 г цедры от лимона.
  • Понадобится для крема:
  • 1 ст. пудры сахарной;
  • 3 желтка;
  • пакет ванилина;
  • 500 мл молока;
  • 75 г муки.

Пошаговая инструкция:

  • Разбиваем четыре яйца, отделяем желтки от белков.
  • Первые взбиваем до пены, добавляем к ним лимонную цедру, толченые орехи и взбитые белки.
  • Однородную бисквитную массу переносим в форму c пергаментом, запекаем при 180 градусах 40 минут. Проверяем готовность бисквита зубочисткой.
  • Теперь переходим к крему. Взбиваем яичные желтки, всыпаем в массу весь объем сахарной пудры и ванилин. Доводим сладкую смесь до однородности.
  • Прибавляем к массе горячее молоко и муку. Взбиваем до исчезновения комочков.
  • Переливаем крем в кастрюлю и нагреваем его до загустения.
  • Готовый бисквит разрезаем вдоль на два коржа и начинаем формировать десерт.
  • Смазываем корж кремом. Покрываем его вторым коржом и также обильно смазываем его. Не забываем промазать бока торта по периметру.
  • В качестве украшения посыпаем торт сахарной пудрой, натертым шоколадом и орешками.