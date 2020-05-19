Ореховый торт — это беспроигрышное лакомство для праздничного стола. Нежная текстура фундука, миндаля, арахиса или грецкого ореха в сочетании со сладким сливочным кремом и воздушным бисквитом принесет невероятное удовольствие всем, кто попробует этот прекрасный десерт.
Понадобится для теста:
- 1 ст. сахара;
- 4 яйца;
- 240 г орехов грецких;
- 12 г цедры от лимона.
- Понадобится для крема:
- 1 ст. пудры сахарной;
- 3 желтка;
- пакет ванилина;
- 500 мл молока;
- 75 г муки.
Пошаговая инструкция:
- Разбиваем четыре яйца, отделяем желтки от белков.
- Первые взбиваем до пены, добавляем к ним лимонную цедру, толченые орехи и взбитые белки.
- Однородную бисквитную массу переносим в форму c пергаментом, запекаем при 180 градусах 40 минут. Проверяем готовность бисквита зубочисткой.
- Теперь переходим к крему. Взбиваем яичные желтки, всыпаем в массу весь объем сахарной пудры и ванилин. Доводим сладкую смесь до однородности.
- Прибавляем к массе горячее молоко и муку. Взбиваем до исчезновения комочков.
- Переливаем крем в кастрюлю и нагреваем его до загустения.
- Готовый бисквит разрезаем вдоль на два коржа и начинаем формировать десерт.
- Смазываем корж кремом. Покрываем его вторым коржом и также обильно смазываем его. Не забываем промазать бока торта по периметру.
- В качестве украшения посыпаем торт сахарной пудрой, натертым шоколадом и орешками.