Ореховый торт — это беспроигрышное лакомство для праздничного стола. Нежная текстура фундука, миндаля, арахиса или грецкого ореха в сочетании со сладким сливочным кремом и воздушным бисквитом принесет невероятное удовольствие всем, кто попробует этот прекрасный десерт.

Понадобится для теста:

1 ст. сахара;

4 яйца;

240 г орехов грецких;

12 г цедры от лимона.

Понадобится для крема:

1 ст. пудры сахарной;

3 желтка;

пакет ванилина;

500 мл молока;

75 г муки.

Пошаговая инструкция: