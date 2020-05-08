Анатолий Гапоник, Сергей Петрусев и Тариел Асланов (справа налево) поздравляют Анатолия Кашпарова

Поздравления под окнами собственных домов в рамках республиканской акции «Солдаты Победы» принимали ветераны Будакошелевщины.

Письмо от Президента, юбилейную медаль, цветы и подарки от райисполкома, райвоенкомата и постоянного спонсора Тариела Асланова с пожеланиями долгой и счастливой жизни вручили ветеранам Великой Отечественной войны Анатолию Кашпаровову из Буда-Кошелева, Анне Щепетько из Новой Гусевицы и Михаилу Кончицу из Городка.

Для них прозвучали мелодии военных лет в исполнении самодеятельных артистов центрального районного Дома культуры прямо под окнами домов. Необычная акция не оставила равнодушными абсолютно никого.

Анатолий Кашпаров с женой







Анна Щепетько





Поздравления принимает Михаил Кончиц