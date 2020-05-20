Специалисты из сферы кибербезопасности сообщают о появлении нового трояна на устройствах Android.
Его основная цель проведение атак в мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger.
Программа известна под названием WolfRAT, а о новых атаках на пользователей Android сообщили специалисты Cisco Talos.
Вредоносная программа WolfRAT начинает работать с загрузки фейковых обновлений популярного легитимного софта.
После того как троян обоснуется в системе, он начинает шпионить за своей жертвой.
Программа в состоянии делать фотоснимки и видео, перехватывать СМС-сообщения, вести аудиозапись, похищать файлы и т. д.
По словам экспертов из области кибербезопасности, вся полученная информация передается на командный сервер.
При использовании мессенджера WhatsApp троян ведет запись экрана с 50-секундным интервалом.
Прервать работу вредоносной разработки может только выход из приложения.
Фото: Pixabay