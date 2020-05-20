Специалисты из сферы кибербезопасности сообщают о появлении нового трояна на устройствах Android.

Его основная цель проведение атак в мессенджерах WhatsApp и Facebook Messenger.

Программа известна под названием WolfRAT, а о новых атаках на пользователей Android сообщили специалисты Cisco Talos.

Вредоносная программа WolfRAT начинает работать с загрузки фейковых обновлений популярного легитимного софта.

После того как троян обоснуется в системе, он начинает шпионить за своей жертвой.

Программа в состоянии делать фотоснимки и видео, перехватывать СМС-сообщения, вести аудиозапись, похищать файлы и т. д.

По словам экспертов из области кибербезопасности, вся полученная информация передается на командный сервер.

При использовании мессенджера WhatsApp троян ведет запись экрана с 50-секундным интервалом.

Прервать работу вредоносной разработки может только выход из приложения.

Фото: Pixabay

Белновости