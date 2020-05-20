Татьяна Касперович, мать двухлетнего мальчика Влада, обращается ко всем неравнодушным к чужой беде людям с просьбой о помощи. Неизмеримая материнская любовь и отчаянье заставляют стучаться во все двери.

Влад родился 7-месячным ребенком, 10 дней находился в реанимации под ИВЛ. К счастью, обошлось без осложнений. Через два месяца, когда малыш набрал вес, его выписали из роддома.

Мальчик рос, но в 11 месяцев начала проявляться мышечная слабость. Врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия 2 типа». Диагноз, при котором без лечения и поддерживающей терапии малыш теряет навыки ходить, сидеть, самостоятельно кушать, дышать.

На сегодняшний день Влад не сидит самостоятельно, плохо удерживает голову, не ходит, есть проблемы с дыханием. Для поддержания его жизни необходимы дорогостоящие приборы: аппарат искусственной вентиляции легких, аспиратор, мешок Амбу, откашливатель.

В настоящее время есть препарат «Спинраза», который уже используется 53 странами мира и показал хорошие результаты в лечении больных со СМА. Но в Беларуси он не зарегистрирован, получить лечение им можно только в случае приобретения его за собственные средства за рубежом. Стоимость лекарства шокирует. Поэтому родные мальчика вынуждены открыть благотворительные счета и просить помощи у простых людей. Стоимость четырех первых («загрузочных») инъекций составляет 500 000 евро.

Реквизиты для оказания материальной помощи Касперовичу Владиславу:

ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение 524/100 г. Минск, ул. Маяковского, УНП 100325912, БИК АКВВВY2X, транзитный счет ВY28АКВВ38193821000170000000

Назначение платежа: лечение и приобретение лекарства для Касперовича Владислава.

Счета открыты на имя Касперович Татьяны Анатольевны:

белорусские рубли – BY02 АКВВ 3134 0000 0000 5007 0000

доллары США – BY63 АКВВ 3134 1000 0000 4007 0000

евро (код валюты 978 евро) – BY12 АКВВ 3134 2000 0000 4007 0000

российские рубли – BY58 АКВВ 3134 3000 0000 4007 0000

Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС +375(29) 712-30-42

Карта Беларусбанка №4255 2003 0976 6954

TATSIANA KASPIAROVICH до 03.22

Карта МТБанка №5351 0410 8251 3472

TATSIANA KASPIAROVICH до 04.22

Татьяна Касперович, контактный телефон +375(25) 795-28-21, email. tat43451@gmail.com