Помощь медикам оказал предприниматель Тариел Асланов.

Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом. Им, как никому другому, сегодня нужна наша поддержка. На неделе к благотворительному марафону помощи медикам присоединился директор ЧТУП «Атарт» Тариел Асланов, передав в центральную районную больницу три микроволновые печи.

P.S

А вы заметили: чем жестче с нами мир, тем мы становимся человечнее по отношению друг к другу? Заметили, как много тех, кто готов протянуть руку помощи, готов сутками сражаться за жизни совершенно незнакомых людей, рискуя собственными? Неизвестная инфекция, с которой столкнулось человечество, меняет нас, правда, слишком дорогой ценой. Счет зараженным по всему миру превысил 4,1 миллиона, а количество жертв – более 280 тысяч. В нашей стране с конца февраля заболело почти 26 тысяч 772 человека, 151 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией умерли. На 14 мая выздоровели и выписаны 8 тысяч 168 пациентов.