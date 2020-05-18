В Гомельском областном управлении Госпромнадзора зарегистрировано 5 сезонных сельскохозяйственных газопотребляющих установок, находящихся на балансе 2 предприятий Буда-Кошелевского района (УП «Андреевка», РДСУП «Белоруснефть-Особино»).

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям, эксплуатирующим объекты газораспределительной системы и газопотребления, установлены Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 03.05.2014 № 14).

Для получения разрешения пуска газа для ввода зерносушильных комплексов в эксплуатацию, субъектам хозяйствования, планирующим эксплуатацию зерносушильных комплексов, необходимо подготовить документацию в соответствии с требованиями НПА и ТНПА:

необходимые разрешительные документы на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности (или договор на техническое обслуживание и ремонт);

документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации потенциально опасных объектов;

нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные технические нормативные правовые акты, регламентирующие требования безопасной эксплуатации поднадзорных потенциально опасных объектов и порядок ведения технической и технологической документации (наличие паспортов, технологических инструкций, технологических схем, эксплуатационных журналов, актов, отчетов по режимно-наладочным испытаниям и т.д.);

документы, подтверждающие квалификацию специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной систем и газопотребления и обслуживающего персонала (соблюдение порядка допуска к работе на объекте, обучение, аттестация, проверка знаний, наличие соответствующих удостоверений, свидетельств, протоколов проверки знаний);

документы, подтверждающие готовность проведения субъектом хозяйствования противоаварийных тренировок с персоналом, обслуживающим потенциально опасные объекты (план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, графики, журналы);

документы, подтверждающие техническое обслуживание (текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации и проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования), техническое диагностирование, исправность автоматики безопасности и регулирования, исправность вспомогательного оборудования, готовность их к работе;

документы, подтверждающие проверку дымовых и вентиляционных каналов (акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, включающий в себя сведения о типе установленного газоиспользующего оборудования, о технических характеристиках каналов (количество, размеры, материал, наличие прочистных карманов), а также заключения о пригодности либо непригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации с участием собственника и (или) уполномоченного им лица; копии протоколов испытаний аккредитованной лаборатории должны быть приложены к актам);

документы, подтверждающие исправность защиты от статистического электричества и вторичных проявлений молнии, в том числе контактов, соединительных проводов, перемычек шин.

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться по телефону 8 (0232) 51-29-15.