Почти три года маленькая Соня Микрюкова не может сидеть. Нужна помощь!



В первый месяц жизни малышка перенесла менингоэнцефалит – тяжелое заболевание, при котором развивается воспаление оболочек головного мозга и его вещества. В июле девочке будет три года.



После перенесенной болезни даже спустя время ребенок только начинает держать голову, не ползает, не может двигать ручками. Сонечка все время находится в лежачем положении, поскольку совсем не может удерживать спину. Родители объездили все реабилитационные центры Беларуси, но безуспешно. Чтобы дать малышке возможность сидеть, необходим специализированный стульчик, в котором ее тело будет полностью зафиксировано.

У Сонечки задержка психического развития и эпилепсия. Она не понимает речь, но реагирует на голос родителей, чувствует и понимает интонацию. С ней постоянно занимаются массажист и ЛФК-инструктор. Родители все время ищут дополнительные возможности для реабилитации своего ребенка. Почти все средства уходят на покупку лекарств для дочери, оплату реабилитационных занятий. Они нуждаются в помощи.

Стоимость реабилитационного стульчика с необходимыми комплектующими составляет 6640,92 бел. руб. Нужна и специализированная коляска для девочки – «Mewa», разработанная для детей с ДЦП, которые не могут самостоятельно принимать правильное сидячее положение (ее стоимость – 2450 бел. руб.)

Помочь малышке можно, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Соне Микрюковой:



1. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): АKВВВY2Х. Благотворительный счет: ВY83 АKВВ 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».



2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В случае возникновения проблем с поиском услуги предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.



3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Соня ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Соня 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) – 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов А1 данная услуга недоступна.