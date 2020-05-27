Председатель райисполкома Анатолий Гапоник 27 мая провел прием граждан в формате телефонного разговора.

Жильё, выделение и установление границ земельных участков – такой круг вопросов обозначили буда-кошелевцы в ходе беседы с главой района.

Всего на прием записалось 12 человек, вопросы трех из них были решены накануне.

Так, жители Дербич озвучили председателю давно волнующий их вопрос капитального ремонта жилфонда, балансодержателем которого является ОАО «Рогинь». В частности, они сетовали на то, что из года в год у них деньги за капитальный ремонт и техобслуживание берут, а вот работ самих никто не проводит.

— Я 30 лет живу в этом доме, — говорит Светлана Николаевна, жительница д. №3, что по ул. Гагарина в д. Дербичи, — всегда плачу исправно за жилье, в том числе за капремонт и техобслуживание. Но за все эти годы ко мне никто так и не приходил. А дом действительно нуждается в ремонте. Причем не только у меня такая проблема.

Председатель райисполкома разъяснил заявительнице, что этот вопрос будет разрешен после того, как их жилье переведут на баланс Буда-Кошелевского коммунальника. Данной острой темой уже занимаются соответствующие службы. В любом случае, ход разрешения данной ситуации, равно как и всех поступивших в ходе приема, находится на контроле председателя райисполкома.