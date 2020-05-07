Буда-Кошелевская ЦРБ получила в качестве медицинской гуманитарной помощи от Китая 7 пульсоксиметров, 10 бесконтактных термометров, 5 тысяч перчаток и 10 защитных экранов. Об этом «Авангарду» сообщила главный врач Жанна Евтухова.