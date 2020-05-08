Режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса – повод усилить меры безопасности. Поэтому силами КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» три раза в день проводится дезобработка детских площадок в райцентре и остановок общественного транспорта.

Поверхности горок, качели, поручни и перила, буквально каждый сантиметр детских площадок, тщательно дезинфицируют специальным раствором. Все для того, чтобы обеспечить безопасность самых юных жителей района. К слову, препарат, которым обрабатывают поверхности детской площадки, не опасен для людей, поэтому родителям не стоит волноваться, что он может вызвать нежелательную реакцию организма. Также для профилактики распространения коронавируса обрабатывают антисептическими средствами и остановки общественного транспорта в райцентре.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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