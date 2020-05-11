В компании «Белоруснефть» осваивают разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти. Определена стратегия увеличения добывающего потенциала нефтяных активов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Как результат, в марте введена в эксплуатацию высокопродуктивная скважина №121g на Мармовичском месторождении. Добыча составила 72 т безводной нефти в сутки.

«Скважина пробурена в восточной части V-блока елецко-задонской залежи, которая прежде не разрабатывалась из-за ухудшенных коллекторских свойств. Да и технико-технических решений для освоения таких пластов не было. В этой области уже строили вертикальные скважины, но добыча не достигала и 2 т нефти в сутки, а то и вовсе была нулевой», — отметили на предприятии.

Геологические службы опробовали при разработке участка новые передовые технологии — применили опыт изучения низкопроницаемых коллекторов I-III пачек Речицкого месторождения.

Результаты микросейсмического мониторинга позволили спрогнозировать распространение коллекторских свойств в заданной зоне и ювелирно точно определить направление, провести скважину в сложных горно-геологических условиях. «Можно сказать, получился снайперский выстрел в цель, поскольку продуктивная зона является небольшой по мощности», — уточнили в компании.

Благодаря качественному проектированию и геолого-технологическому сопровождению строительства скважины в пласте был вскрыт максимально насыщенный нефтью участок. Освоение горизонтальной скважины с помощью многостадийного гидроразрыва пласта проводили крайне аккуратно, чтобы не затронуть водоносные участки.

«Работы выполнили успешно, получен хороший результат. Бурение скважины с использованием современных передовых технологий позволило ввести в промышленное освоение сложноразрабатываемые зоны залежи», — подчеркнули в «Белоруснефти».

Общие геологические запасы этих участков составили около 1 млн т нефти.

«В компании «Белоруснефть» определена дальнейшая стратегия по увеличению добывающего потенциала Мармовичского месторождения и других активов с похожими горно-геологическими условиями», — добавили в пресс-службе.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.

Белта