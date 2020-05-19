Розничный товарооборот в январе — апреле 2020 года составил 16,5 млрд рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню такого же периода 2019-го, пишет БЕЛТА.



Оптовый товарооборот составил 30 млрд рублей и уменьшился на 10,3% к уровню января — апреля прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил 14,5 рубля против 13,2 рубля за такой же период 2019 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, который составляет 91,4% от розничного товарооборота страны, в январе — апреле достиг 15,1 млрд рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года.

Товарооборот общественного питания за четыре месяца 2020 года составил 810,2 млн и сократился на 11,2% к уровню января — апреля 2019-го.

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