Самобытному таланту Ольги Берещенко из Новой Гусевицы по доброму можно позавидовать. Глядя на ее работы, так и хочется сказать: у рукодельницы золотые руки. За что бы она ни бралась, будь то ткачество, вязание или вышивка, всё у нее получается. Ведь в каждое изделие мастерица вкладывает частичку своей души.

Ольга с детства увлекается рукоделием, а благодаря стараниям, саморазвитию и творческому поиску смогла превратить любимое занятие в дополнительный источник дохода. По ее признанию, работая заведующей костюмерной в Уваровичском центре детского творчества, она находится в своей стихии. Каждый день наводит красоту в «царстве вещей»: что-то подшивает, подправляет, мастерит, чтобы у юных артистов была возможность в буквальном смысле блистать на сцене.

– Любовь к рукоделию мне и моим четверым братьям и сестрам привили родители, – рассказывает женщина. – Причем в семье рукодельничала не только мама, но и отец был мастером на все руки: за что бы ни брался, делал это настолько хорошо, что мог бы дать фору любому профессионалу. С особой теплотой вспоминаю, как зимними вечерами мы собирались большой и дружной семьей в одной комнате и занимались рукоделием: кто-то шил, вышивал, а кто-то вязал – все были при деле. Вязать меня научил именно отец. Кто бы мог подумать, что у человека, работающего в милиции, совсем не мужское увлечение. А еще он был отличным столяром, мастерски делал оконные рамы и двери, занимался кладкой печей. К 12 годам я уже вязала себе одежду и неплохо шила на швейной машинке. Особый интерес у меня вызывало ткачество. С трепетом и восторгом я наблюдала за своей бабушкой, Евдокией Прокофьевной Карпович, которая превращала нити в полотно. Это было настоящее чудо! Посреди ее дома стоял большой ткацкий станок. И если она просила меня в чем-то подсобить, счастью моему не было предела. Очень жалею, что мы не смогли сохранить эту семейную реликвию. Наверное, эти яркие детские воспоминания в какой-то степени и повлияли на мое дальнейшее самоопределение, да и любовь к этому старинному ремеслу стала хорошим толчком для профессионального роста.

Еще в школе Ольга Николаевна охотно посещала кружки по рукоделию, которые вела учитель труда Анна Яковлевна Малаева. В старших классах освоила профессию швеи 3-го разряда в Уваровичском УПК. Трудовой путь начинала пионервожатой в Старобудской школе, где впоследствии вела трудовое обучение и учила ребят рукоделию. Но в какой-то момент она решила изменить свою жизнь и поступила в Речицкий сельскохозяйственный техникум на зоотехника. К сожалению, из-за проблем со здоровьем по специальности на работу устроиться не удалось, поэтому на дому вязала вещи на заказ. А родители всячески помогали и поддерживали ее.

– Кардинальные перемены в моей жизни начались в 2017 году с приходом в Гусевицкий сельский дом культуры, – делится Ольга Николаевна. – Именно там, впервые сев за ткацкий станок, поняла, что хочу заниматься этим. Очень кстати пришлись и умения по рукоделию. Конечно, боялась ошибиться, ведь в основном приходилось полагаться на интуицию, так как практических знаний в этой области у меня не было. А может, сработала генетическая память. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Я поставила перед собой цель – во что бы то ни стало научиться ткать. На помощь пришел интернет. Я смотрела видеоролики и изучала работу мастеров. Так, буквально по крупицам, с жадностью черпала знания. Сейчас, глядя на рисунок, уже знаю, как заправить нитки в станок, чтобы получился увиденный узор. Мои знакомые шутят, что в прошлой жизни я, скорее всего, была ткачихой. В этот период официально оформилась в качестве ремесленника, чтобы заниматься изготовлением всевозможных тканых изделий: рушников, сумок, чехлов и многого другого с изображением белорусского орнамента. К слову, мои изделия распространяются не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Сейчас в арсенале мастерицы два ткацких станка и новая швейная машинка, которую она приобрела недавно. Возможно, совсем скоро женщина попробует себя в роли швеи, оказывая услуги по пошиву и ремонту одежды. А пока она полностью сосредоточена на работе и занята подготовкой и пошивом костюмов к выступлениям.

– С огромным удовольствием прихожу на работу в центр, ведь здесь трудятся такие же увлеченные своим делом люди. А там, где есть поддержка и взаимопонимание, где каждый буквально горит идеями, хочется творить и развиваться, – отмечает мастерица. – Еще большую радость испытываю от того, что подрастающее поколение проявляет живой интерес к культуре и традициям предков. Вместе мы участвуем в различных конкурсах. Так, коллектив народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўніцы» в прошлом году стал дипломантом областного этапа республиканского конкурса декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка» и XXIII Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка». А это значит, что я на верном пути. Оглядываясь назад, мне кажется, что именно сейчас я нашла свое место в жизни. У меня трое замечательных сыновей. Старший сын Михаил – военнослужащий, средний, Николай, закончил дорожно-строительный колледж и сейчас занимается строительством, ну а младший, десятилетний Денис, еще школьник. Он мой незаменимый помощник. Рядом со мной мама – моя единомышленница и опора. А еще есть любимое дело, дающее силы и вселяющее уверенность в завтрашнем дне.

Каждый день Ольга Николаевна находит время для любимого занятия. Она старается встать пораньше, чтобы начать утро с вышивки или вязания. По ее словам, это лучший способ расслабиться и снять стресс, своего рода релаксация, настраивающая на позитивный лад и хороший настрой.

– Для меня рукоделие – это огромная сила, способная успокоить и поднять настроение, а еще это способ самореализации. Признаюсь, что порой тяжело расставаться с вещью, в которую вложена частичка себя, ведь когда творишь – влюбляешься в свое детище. Но чтобы творить, нужно иметь не только желание, но и постоянно практиковаться и совершенствоваться. Только методом проб и ошибок можно достичь мастерства, – говорит наша собеседница. – У меня много идей и задумок, которые хочется реализовать. Есть огромное желание работать с детьми и передать им свои знания и опыт не только в рукоделии, но и ткачестве. Общаясь и занимаясь с ними, чувствую их живой интерес к народному творчеству. Очень хочется довести до ума старинный ткацкий станок, который мне передали из Ивольской школы, и учить дома этому ремеслу подрастающее поколение, чтобы белорусская культура и традиции развивались. Мне повезло, что на моем жизненном пути встречаются хорошие люди, способные в трудную минуту протянуть руку помощи. Уверена, что с такими единомышленниками, как у меня, с поддержкой родных и близких людей и, конечно же, заинтересованными ребятами мы сделаем очень много.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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