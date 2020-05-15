Секрет семейного счастья раскрывают губичане Наталья и Дмитрий Костуновы.

Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, уважать старших. В каждой семье свой рецепт счастья и свое виденье того, какими должны быть правильные семейные отношения.

Семейный стаж Костуновых из агрогородка Губичи насчитывает уже шестнадцать лет. Дмитрий и Наталья счастливые родители четырех замечательных дочурок. На вопрос, в чем секрет семейного счастья, супруги однозначно ответили: «В семье самое главное — взаимопонимание, уважение, стремление ценить друг друга и, конечно, любовь».

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