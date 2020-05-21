Худеющим людям вовсе необязательно отказываться сладостей. Если их правильно сочетать с другими продуктами, то можно легко сбрасывать вес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Елену Кален.



1. Кондитерские изделия лучше употреблять с орехами. Если вы не знаете, что выбрать: шоколад с орехами или без, выбирайте первое. Орехи содержат в себе жир, который замедляет процесс пищеварения. Это происходит за счёт того, что организм отделяет глюкозу от жира. Таким образом, сахар поступает в кровь намного медленнее. В результате поджелудочной железе не требуется большое количество инсулина для транспортировки сахара по клеткам. Шоколад с орехами полезнее и для сосудов, и для здоровья, и для стройной фигуры.

2. Сладкие фрукты можно добавлять в салат, к мясу, в молочные продукты, кашу. К слову, даже шоколад можно добавлять в творог или йогурт. Сочетание сладкого с белком, жиром или клетчаткой замедляет скорость выброса глюкозы. В результате она усваивается сразу, а также частично утоляется голод.

3. Сладости лучше употреблять с кофе. Если употреблять пищу с кофе, то она всасывается медленнее за счёт выделения хлорогеновой кислоты. Она замедляет расщепление углеводов в пищеварительном тракте. Таким образом, сахар в крови будет подниматься гораздо медленнее, чем если вы съели сладкое без напитка. В результате у организма появится время для преобразования глюкозы в энергию. А если сладости вы съедите натощак, то тут у вас точно не возникнут проблемы.

Ошибочно считать, что похудеть можно только на низкокалорийных продуктах.Что вы от этого получите? Недостаток витаминов и прокачанную нижнюю челюсть. Потому что голод — это запрос от организма на питательные вещества. Если мы едим низкокалорийную пищу, то обманываем мозг. Нам только кажется, что мы съедаем меньше. Посмотрите на слона, который тоже ест низкокалорийную пищу. Ему приходится жевать всё время, пока он бодрствует. Поэтому я люблю говорить так: нет вредных продуктов, есть вредное количество.

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