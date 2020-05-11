Творожные палочки — получаются очень нежными, мягкими и вкусными. Жарятся они в масле, подавать их можно посыпав сахарной пудрой или со сгущенкой.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука — 200 г
творог — 150 г
масло растительное — 150 мл
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выложите творог в миску, добавьте сахар и яйцо. Блендером все хорошо перемешайте.
Добавьте соду и муку. Замесите тесто.
Раскатайте его колбаской, нарежьте на куски, каждый раскатайте.
Разогрейте масло растительное. Выложите палочки и обжарьте их на умеренном огне до красивого и золотистого цвета.
Готовые палочки посыпьте сахарной пудрой.