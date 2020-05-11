Творожные палочки — получаются очень нежными, мягкими и вкусными. Жарятся они в масле, подавать их можно посыпав сахарной пудрой или со сгущенкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мука — 200 г

творог — 150 г

масло растительное — 150 мл

яйца — 1 шт.

сахар — 3 ст.л.

сода — ½ ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Выложите творог в миску, добавьте сахар и яйцо. Блендером все хорошо перемешайте.

Добавьте соду и муку. Замесите тесто.

Раскатайте его колбаской, нарежьте на куски, каждый раскатайте.

Разогрейте масло растительное. Выложите палочки и обжарьте их на умеренном огне до красивого и золотистого цвета.

Готовые палочки посыпьте сахарной пудрой.