Министерство информации приглашает к участию в республиканском творческом конкурсе “Пад знакам Года малой радзімы!”. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Его основные цели — реализация задач государственной информационной политики в развитии регионов страны, формирование уважения к малой родине, демонстрация ярких достижений по сбережению и возрождению родного края, содействие воспитанию у молодежи патриотизма и любви к Родине через понятие «малая родина» и формированию активной жизненной позиции молодого поколения.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печатных СМИ, сетевых изданиях и на интернет-ресурсах либо вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ в течение 2019 года. Материалы направляются в Министерство информации не позднее 15 июля с пометкой «На конкурс» по адресу: 220004, Минск, np.Победителей, 11.

Организатором выступает Министерство информации. Положение о республиканском творческом конкурсе размещено на сайте ведомства.

Белта