Товарооборот Беларуси и Польши составляет более $3 млрд в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», передает корреспондент БЕЛТА.

«В плане экономического сотрудничества между нашими странами прослеживается положительная динамика — более $3 млрд товарооборота каждый год. Соседский рынок — это очень удобно, люди хорошо понимают друг друга, поскольку наши языки похожи. В целом, есть много моментов, которые способствуют развитию взаимоотношений. Интерес растет», — отметил Артур Михальский.

Польских инвесторов привлекают различные белорусские отрасли. Например, мебельная индустрия, аграрный и IT секторы.

Начинается и сотрудничество в энергетике. В частности, прорабатывается вопрос поставок нефти в Беларусь из Польши. «В этом очень помогает активный политический диалог между государствами, — отметил посол. — Мы понимаем потребность Беларуси в диверсификации источников энергии. Польша давно это сделала. Мы знаем, что также Беларусь разговаривает с балтийскими и другими странами насчет возможных транзитных путей. В Польше есть очень доброжелательное отношение к этому вопросу, и Польша хотела бы быть частью процесса диверсификации источников энергии в Беларуси».

В целом, добавил он, в последние годы Беларуси и Польша осознают, насколько важны добрососедские отношения между странами. «Мы связаны корнями в разных областях и измерениях. И наше соседство — это не угроза, а шанс», — заключил Артур Михальский.

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