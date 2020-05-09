Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на городском мемориале в Буда-Кошелеве.

— День Победы один из немногих праздников, который объединяет всех и вызывает чувство гордости за наш великий народ-победитель. Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Воевали, не щадя свои жизни, показали пример благородства и подлинного патриотизма. Мы склоняем головы перед святой памятью всех, кто не вернулся с войны, — сказал председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник.

Анатолий Генрикович сердечно поздравил ветеранов, выразив безмерную благодарность за их ратный подвиг, а также всех буда-кошелевцев с Днем Победы и наступающим праздником — Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Участники митинга возложили цветы и венки к монументу и почтили память героев минутой молчания.