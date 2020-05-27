Родителям лучше не экономить на детской защите для катания на роликах и велосипедах. Об этом сегодня журналистам сообщил главный внештатный детский травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Мингорисполкома Станислав Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.

Катание на роликах, велосипедах — одно из любимых детских занятий летом. «Это все хорошо, но возникает вопрос, как обеспечена безопасность ребенка. Многие экономят на налокотниках, наколенниках и т.д.», — констатировал Станислав Третьяк. Он отметил, что взрослые зачастую не задумываются о последствиях, к которым может привести падение с роликов. После того как ребенок уже получил травму, родители сетуют, что не купили для него защиту, рассказал врач.

Станислав Третьяк призвал родителей напомнить детям-школьникам, что опасно делать селфи на крышах и лазить по заброшенным зданиям. Что касается малышей, то они, как правило, самые тяжелые травмы получают при падении с высоты. Детский травматолог советует тщательно следить за тем, чтобы у окна не стояла никакая мебель, с которой ребенок может забраться на подоконник.

В свою очередь начальник отделения главного управления ГАИ МВД Станислав Соловей напомнил, что с 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит профилактическое специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Инспекторы ГАИ проведут рейды. Особое внимание уделят соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозке детей. Станислав Соловей посоветовал родителям напомнить детям о правилах дорожного движения, показать им безопасные маршруты до магазина и т.д.

Белта