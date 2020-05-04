Азотные удобрения для клубники

Азот жизненно необходим клубнике. Без него клубника не покажет хорошей плодородности. Но здесь важно помнить о разумных пределах. К примеру, перенасыщение азота спровоцирует больше вреда, чем пользы. Лучшими удобрениями, которые содержат в своем составе азот, считаются:

Кальциевая селитра. Аммиачная селитра. Карбамид. Нашатырный спирт.

Удобрение калием

Калий отвечает за цветение растения в самом начале образования завязи. Благодаря калию повышается содержание сахара, улучшается вкус клубники и значительно продлевается лежкость.

Если калия не хватает, растения начнут медленно погибать. Перебор калия еще более опасен, ведь может остановиться рост, листья начнут желтеть и останутся маленькими.

Фосфорные удобрения

Фосфор – это главный компонент, который отвечает за рост корней. Он важен в самом начале созревания молодых кустов, ведь в этот период формируется корневая система. Фосфор поможет укрепить корни и сделает растение более защищенным от пагубного воздействия.

Фосфор лучше применять до посадки и сразу после нее. Недостаток фосфора прямо влияет на цвет листьев, они могут стать ярко-зелеными и начнут медленно гнить. Подкормка фосфором выполняется элементарно: 10 граммов на 10 литров воды, норма расхода – 3 литра на 1 квадратный метр.

Комплексные удобрения

Чтобы сэкономить время и силы, многие дачники начали использовать комбинированные удобрения для клубники. Логика понятна, ведь их легче использовать, но разве все так радужно?

Комплексные удобрения имеют равные пропорции азота, фосфора и калия. А в большинстве ситуаций нужно ориентироваться по ситуации и не проявлять спешку. И самое главное – нужно внимательно читать инструкцию по применению.

Микроудобрения

Использование «трех китов» — это важно, а разве стоит забывать о микроэлементах? Барий, магний, марганец, цинк и железо напрямую участвуют в важных процессах ростах. Если этих удобрений не будет в почве, говорить о хорошем урожае точно не получится.

Поэтому дополнительно стоит использовать микроудобрения. В зависимости от типа они применяются в разный период. Применяя микроудобрения, важно читать инструкцию и оценивать состояние клубники. Переизбыток микроэлементов точно не пойдет на пользу.

БелНовости