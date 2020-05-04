Клубника – это капризная ягода, которая требует постоянного ухода и применения удобрений. Но какие удобрения лучше использовать?
Вот здесь уже все сложно, так как необходимо ориентироваться по ситуации и знать о самых распространенных удобрениях, которые можно применять.
Какие существуют разновидности удобрений
Все удобрения можно разделить на несколько основных групп:
- органические, сюда относятся: компост, зола, перегной, навоз и другое;
- минеральные. Речь идет о неорганических соединениях калия, фосфора, азота и других элементов;
- комплексные. Они содержат равное количество полезных элементов для удобрения;
- органоминеральные. Они состоят из органических веществ и гуминовых кислот, которые обработаны специальными минеральными соединениями. Можно выделить несколько примеров: гумат калия, аммоний, торфоаммиачные удобрения, гумфос и другое;
- микроудобрения. К ним относятся препараты, состоящие из нескольких микроэлементов, это может быть: медь, бор, железо, марганец, йод и другие.
Азотные удобрения для клубники
Азот жизненно необходим клубнике. Без него клубника не покажет хорошей плодородности. Но здесь важно помнить о разумных пределах. К примеру, перенасыщение азота спровоцирует больше вреда, чем пользы. Лучшими удобрениями, которые содержат в своем составе азот, считаются:
- Кальциевая селитра.
- Аммиачная селитра.
- Карбамид.
- Нашатырный спирт.
Удобрение калием
Калий отвечает за цветение растения в самом начале образования завязи. Благодаря калию повышается содержание сахара, улучшается вкус клубники и значительно продлевается лежкость.
Если калия не хватает, растения начнут медленно погибать. Перебор калия еще более опасен, ведь может остановиться рост, листья начнут желтеть и останутся маленькими.
Фосфорные удобрения
Фосфор – это главный компонент, который отвечает за рост корней. Он важен в самом начале созревания молодых кустов, ведь в этот период формируется корневая система. Фосфор поможет укрепить корни и сделает растение более защищенным от пагубного воздействия.
Фосфор лучше применять до посадки и сразу после нее. Недостаток фосфора прямо влияет на цвет листьев, они могут стать ярко-зелеными и начнут медленно гнить. Подкормка фосфором выполняется элементарно: 10 граммов на 10 литров воды, норма расхода – 3 литра на 1 квадратный метр.
Комплексные удобрения
Чтобы сэкономить время и силы, многие дачники начали использовать комбинированные удобрения для клубники. Логика понятна, ведь их легче использовать, но разве все так радужно?
Комплексные удобрения имеют равные пропорции азота, фосфора и калия. А в большинстве ситуаций нужно ориентироваться по ситуации и не проявлять спешку. И самое главное – нужно внимательно читать инструкцию по применению.
Микроудобрения
Использование «трех китов» — это важно, а разве стоит забывать о микроэлементах? Барий, магний, марганец, цинк и железо напрямую участвуют в важных процессах ростах. Если этих удобрений не будет в почве, говорить о хорошем урожае точно не получится.
Поэтому дополнительно стоит использовать микроудобрения. В зависимости от типа они применяются в разный период. Применяя микроудобрения, важно читать инструкцию и оценивать состояние клубники. Переизбыток микроэлементов точно не пойдет на пользу.