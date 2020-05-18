Физкультура и спорт всегда были в почете у будакошелевцев, и именно подрастающему поколению отведена здесь основная роль. Сегодня наш рассказ о «молодежной кузнице» спортивных кадров – специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва «СПАРТА».

В далеком 1966-м году первых воспитанников приняла Буда-Кошелевская детско-юношеская спортивная школа, в которой готовили юных волейболистов. Первым директором ДЮСШ стал Анатолий Мурашко. А с 1 сентября 1967 года учреждением руководил уже Николай Лаврененко, бывший учитель физвоспитания средней школы №1 райцентра. Преподавателями-тренерами были Петр Комаров, Надежда Шавловская, Борис Адашкевич, Николай Кобрусев.

Почти десятилетие, с 1984 по 1994 год, учреждение возглавлял Владимир Лейзерович. Любовь к спорту прививали тренеры-преподаватели Михаил Котляров, Александр Жуков, Борис Адашкевич, Николай Кобрусев, Елена Горбунова, Виктор Дуденков.

В 1990 году ДЮСШ была преобразована в детско-юношеский клуб физической подготовки по специализации «общая физическая подготовка». В эти годы создаются новые секции: вольная борьба и тяжелая атлетика. В 1993-м открывается секция по футболу, тренером которой стал Виктор Журавлев, в 1994-м – секция по легкой атлетике, тренерпреподаватель Надежда Королёва.

С 1994 по 2002 год у руля детско-юношеского клуба стоял Виктор Журавлёв. В этот период работали секции по вольной борьбе (Владимир Кирпичёв, Василий Побединский), легкой атлетике (Надежда Королёва, Федор Телепун, Владимир Адарченко), волейболу (Александр Жуков, Сергей Ильёв), силовому троеборью (Владимир Годунов, Дмитрий Тихонков, Павел Кузьмин,), футболу (Виктор Журавлёв, Андрей Гарбар), настольному теннису (Николай Журавлёв, Павел Столяров), баскетболу (Сергей Ладик, Леонид Ратников), шахматам (Николай Минов). В 2002 году спортивное учреждение возглавил Владимир Кирпичёв.

Стоит вспомнить спортивных «звездочек» детско-юношеского клуба физической подготовки: Андрея Архиповцова – кандидата в мастера спорта, призера первенства Республики Беларусь среди кадетов, победителя республиканской спартакиады школьников; Сергея Прокопенко – кандидата в мастера спорта по силовому троеборью (тренер Владимир Лейзерович); Сергея Грицкова – мастера спорта в беге на 100 метров (тренер Надежда Королёва); Александра Костючкова – кандидата в мастера спорта в беге на средние дистанции (тренер Леонид Ратников); Николая Беломутова – призера первенства Республики Беларусь на средние дистанции, входил в состав национальной сборной; Дмитрия Орлова – победителя первенства Республики Беларусь в спортивной ходьбе, входил в состав национальной сборной (тренер Сергей Демов); Марию Хохлову – победителя первенства Республики Беларусь по прыжкам в длину и тройном прыжке, входила в состав национальной сборной (тренеры Владимир Адарченко и Виктор Титюк).

28 августа 2007 года детско-юношеский клуб физической подготовки преобразован в государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Спарта» Буда-Кошелёвского района». Ребята занимались вольной борьбой, легкой и тяжелой атлетикой, волейболом, футболом, шахматами.

В 2017-м государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «СПАРТА» Буда-Кошелевского района» аттестовано как «специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» и аккредитовано как государственное учебно-спортивное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «СПАРТА» Буда-Кошелевского района».

За последние несколько лет в СДЮШОР на четырех отделениях – вольной борьбе, велосипедном спорте, легкой и тяжелой атлетике – занимается порядка 300 человек. Причем для привлечения к занятиям спортом детей из сельской местности, а также поиска одаренных спортсменов отделение велоспорта работает на базах в горпоселке Уваровичи, Коммунаре, Узе, Гусевице, отделение тяжелой атлетики – в Бушевке.

Отделение велосипедного спорта – одно из старейших в школе. Еще в 1980 году секция велоспорта была открыта в поселке Коммунар. Учебно-тренировочную работу вел тогда тренер-преподаватель комплексной ДЮСШ при Гомельском облсовете ДССО «Урожай» Леонид Любезников. Сегодня он является старшим тренером Гомельской области по велоспорту, тренером-преподавателем по спорту в Гомельском училище олимпийского резерва, внес значительный вклад в развитие велосипедного спорта в районе. В 1985-м на базе секции при профкоме Гомельской бройлерной птицефабрики создается ДЮСШ Гомельской бройлерной птицефабрики по велосипедному спорту. В 1995 году она была преобразована в «Коммунаровскую ДЮСШ» при отделе образования Буда-Кошелевского райисполкома. Длительное время спортивную школу возглавлял Михаил Свиридов. В 2016-м Коммунаровская ДЮСШ по велоспорту была присоединена к ДЮСШ «СПАРТА». Велоспорт в Коммунаре – культивируемый вид спорта: около ста воспитанников занимаются как в самом агрогородке, так и в Узовской, Уваровичской, Гусевицкой школах. Сегодня с ребятами работают три тренера-преподавателя, ученики Леонида Любезникова: Виктор Столыбко, Елена Рыкунова, Сергей Прокопчук. Подготовлено более двадцати мастеров спорта, троим спортсменам присвоено звание «Мастер спорта международного класса». Воспитанники школы являются неоднократными победителями республиканских и международных соревнований, участниками чемпионата мира и Европы. Константин Сивцов – чемпион мира 2004 года в групповой гонке на шоссе, участник Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в командной гонке. Ольга Гаева – участница Олимпийских игр в Афинах. Наталья Петрова – чемпионка Европы, участница Параолимпийских игр в Афинах, где заняла 4-е место. Достойно продолжают традиции старшего поколения и нынешние воспитанники, члены национальной команды Республики Беларусь по велоспорту: Анастасия Дедикова, Анна и Ирина Чуянковы, Валерия Шутова, Виктория Шаповалова, Александра Бондаренко, Анна Ласунова.

Достойно выступают на республиканских и областных соревнованиях и спортсмены отделения тяжелой атлетики, которыми руководит Сергей Прокопенко: Владислав Барсуков, Иван Кругляков, Виктория Глуховская, Валерия Леташкова, Кристина Малынова.

Благодаря планомерной, кропотливой работе в школе только за последние 3 года подготовлены 2 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера спорта, 22 перворазрядника, 10 человек переданы в училище олимпийского резерва. В нынешнем году в состав национальной команды Республики Беларусь входят один воспитанник отделения вольной борьбы и 6 представителей велосипедного спорта. В 2019 году участие в чемпионате мира и Европы среди юношей и девушек в составе сборной Республики по вольной борьбе принимала участие Яна Костунова, в чемпионате Европы среди молодежи по велоспорту – Анастасия Дедикова.

По итогам областного смотра-конкурса в номинации «Лучшая районная детско-юношеская спортивная школа» СДЮШОР заняла почетное 2 место, в 2017-м стала третьей.

Конечно, душа школы – его директор. Владимир Кирпичев работает здесь более 27 лет: сначала тренером, а потом 18 лет в роли директора и действующего тренера-преподавателя по вольной борьбе. Не случайно целая плеяда молодых борцов в разные годы добивалась отличных результатов: становились кандидатами в мастера спорта, победителями и призерами областных соревнований. Среди них – Василий Побединский и Юрий Прокопенко, бывшие ученики Владимира Кирпичева, а сегодня тренеры-преподаватели и его коллеги. Мастера спорта Сергей Ермаков и Надежда Воробьева входили в состав национальной сборной Республики Беларусь, участвовали в европейских и мировых первенствах по вольной борьбе. Достойных результатов добились учащиеся – спортсмены-призеры первенства Республики Беларусь по вольной борьбе: Илья Прокопенко, Максим и Евгений Никитенко, Алексей Титюк, Никита Маслаков, Владислав Янченко. Среди победителей и призеров областных соревнований: Виктор Титюк, Максим Цурганов, Иван Плуч, Вячеслав Прокопенко и девушки – Яна Костунова, Виктория Воробьева, Анастасия Тодорева.

Мы поинтересовались у Владимира Кирпичева, что для него значат спорт, вольная борьба? «Прежде всего, – отметил он, – это моя жизнь, любимое дело, а ученики – мое продолжение. Своим коллегам, ученикам, всем любителям спорта желаю крепкого здоровья, уверенности и упорства в достижении намеченной цели и, конечно, воплощения всего задуманного».

Наталья НИКОЛАЕВА