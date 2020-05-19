С 1 января 2021 года белоруски, родившие 4 детей, получат определенные «бонусы», касающиеся трудового стажа.

В частности, в этот стаж для назначения пенсии им с первого дня следующего года будут включать время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет.

В настоящее время этот период составляет девять лет, – сообщили в эфире телеканала СТВ.

Вместе с тем есть одно условие для назначения трудовых пенсий многодетным мамам – у них стаж работы должен быть не менее 20 лет, а страховой – не менее 10 лет.

Об этом журналистам сообщил замглавы Минтруда Валерий Ковальков, отметив, что перерасчет пенсий будет осуществляться специалистами ведомства автоматически, если все необходимые документы присутствуют.

Если по каким-то причинам в пенсионных делах отсутствуют необходимые свидетельства о рождении детей, то перерасчет будет производиться на основании заявления матери и предоставления дополнительных документов, – сказал представитель министерства.

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