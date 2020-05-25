Медики уже совершенно по-другому смотрят на механизм зарождения и развития коронавирусной инфекции и на подходы к ее лечению. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский, сообщает БЕЛТА.

Ректор БГМУ отметил, что в вузе проводятся онлайн-конференции и симпозиумы, используется научный потенциал иностранных партнеров. Это позволяет изучать тонкости и механизмы течения инфекции, эффективнее бороться с ней. «Если раньше мы думали, что это только проблемы легочной ткани, то сегодня мы знаем, что это и проблемы эндотелиальной функции (внутренних поверхностей сосудов и сердечных полостей. — Прим. БЕЛТА), гиперкоагуляции (состояние, при котором повышена активность свертывающей кровяной системы. — Прим. БЕЛТА) и совершенно по-другому смотрим на патогенез и, естественно, на подходы к лечению этой не совсем простой инфекции», — подчеркнул Анатолий Сикорский.

Он рассказал, что еще до пандемии примерно 1 тыс. студентов БГМУ работали в учреждениях здравоохранения города Минска. Сейчас же, наверное, нет ни одной клиники в столице, где бы не было студентов медвуза.

Будущие выпускники БГМУ при этом равны в правах со штатными работниками больниц. «На них распространяются все те же льготы, которые распространяются на тех медиков, которые работают с коронавирусом. Кроме того, в условиях нашего университета мы тоже стараемся поддерживать как морально, так и материально эту группу студентов. Потому что за этими нашими выпускниками будущее», — сказал Анатолий Сикорский.

Преподаватели вуза сейчас активно не только помогают здравоохранению, но и занимаются научными исследованиями. «Если взять кафедру инфекционных болезней, то ее заведующий профессор Игорь Карпов, все сотрудники — на передовой. И не только в инфекционной больнице, но и во всех регионах Республики Беларусь», — заметил ректор. Другие кафедры изучают особенности состояний у пациентов, которые переносят эту инфекцию совместно с иными заболеваниями.

Белта